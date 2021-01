Lazio, Caicedo domattina tornerà ad allenarsi a Formello

Lazio, domani Caicedo torna ad allenarsi a Formello. L’attaccante non è partito per la trasferta di Bergamo

Fuori dai convocati per la partita con l’Atalanta a Formello, nella giornata di sabato Felipe Caicedo farà lo stesso viaggio che la squadra ha svolto ieri per raggiungere Bergamo. L’attaccante ecuadoregno ha accusato un problema fisico che lo terrà fuori per la partita del pomeriggio valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ma dovrebbe tornare a mettersi gli scarpini nella giornata di domani.

La sua assenza ha “costretto” Simone Inzaghi a convocare Ciro Immobile per la Coppa, l’attaccante di Torre Annunziata avrebbe dovuto riposare questo pomeriggio per poi tornare a disposizione in Serie A.