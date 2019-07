Lazio, Caicedo positivo: «Resto? Si, sicuro!»

Felipe Caicedo ha sostenuto in Paideia le visite mediche: ai giornalisti presenti ha dichiarato di restare alla Lazio

L’arrivo di Bobby Adekanye ha probabilmente concluso il calciomercato avanzato della Lazio. La notizia è avvallata pure dal fatto che Felipe Caicedo dovrebbe rimanere un altro anno a Roma. L’attaccante ecuadoriano è in scadenza di contratto, ma società e allenatore non hanno intenzione di escluderlo dal progetto. All’uscita dalla Clinica Paideia, dove oggi si sono sostenute le visite mediche, il calciatore ha dichiarato ai cronisti presenti di essere certo di restare. Insomma, il rapporto è destinato a continuare, tranne in caso di offerte irrinunciabili.