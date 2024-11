Lazio Cagliari, Pavoletti recupera? Le ultime sull’attaccante rossoblù

Lazio Cagliari, le ultime notizie su Leonardo Pavoletti: l’attaccante dei rossoblù recupererà per la sfida dell’Olimpico?

Si avvicina la complicata sfida dello stadio Olimpico tra la Lazio di Marco Baroni ed il Cagliari di mister Davide Nicola. A quanto emerge l’attaccante dei rossoblù Leonardo Pavoletti sta migliorando progressivamente in vista della sfida valida per l’11a giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Dopo essere tornato tra i convocati per la gara interna contro il Bologna, ora il capitano dei sardi spera di poter giocare uno spezzone di gara. La sua fisicità potrebbe risultare decisiva per il finale di gara, nel quale ha dimostrato spesso di poter essere letale. L’ultima settimana di lavoro in gruppo ha giovato al fisico del giocatore classe 88′, il quale non si sta risparmiando e vuole tornare in campo contro i biancocelesti!