Lazio proiettata verso la sfida con il Cagliari! I numeri i Sardegna sono ottimi

La Lazio di Maurizio Sarri giocherà la sfida della 26 giornata all’Unipol Domus di Cagliari. Vi proponiamo i numeri dei precedenti nell’isola

La sfida tra Lazio e Cagliari in terra sarda ha spesso parlato biancoceleste. I numeri, infatti, raccontano di una tradizione favorevole alla formazione capitolina nelle gare di Serie A disputate in Sardegna. Un dato che potrebbe incidere anche sull’aspetto psicologico in vista del prossimo confronto.

Lazio Cagliari: 17 vittorie esterne in 38 gare di Serie A

Analizzando le 38 partite giocate in Serie A a Cagliari, la Lazio ha conquistato ben 17 successi. L’ultimo risale al febbraio 2025, quando i biancocelesti si imposero per 1-2 al termine di una gara combattuta ma gestita con personalità.

Il bilancio complessivo vede inoltre 11 pareggi, con l’ultimo segno “X” registrato nel marzo 2018 (2-2), e 10 vittorie dei rossoblù. L’ultimo successo interno del Cagliari contro la Lazio in Serie A risale invece al maggio 2013, quando i sardi si imposero di misura per 1-0.

Lazio Cagliari: 46 gol segnati dai capitolini

Non è solo il numero di vittorie a sorridere ai biancocelesti, ma anche quello delle reti realizzate. La Lazio ha infatti messo a segno 46 gol nelle trasferte di Serie A contro il Cagliari, contro i 33 realizzati dai rossoblù nelle stesse sfide.

Un dato che evidenzia una certa continuità offensiva da parte dei capitolini, capaci nel tempo di trovare con regolarità la via del gol in Sardegna. Le statistiche raccontano dunque di un confronto storicamente equilibrato solo in parte, con un trend che pende dalla parte laziale.