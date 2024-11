Lazio Cagliari, fallo di Mina su Isaksen da rosso? L’analisi dell’episodio

Lazio Cagliari non è stata esente da polemiche nella ripresa, ma il primo episodio dubbio accade al 28°: intervento di Mina su Isaksen

Le polemiche in Lazio–Cagliari non sono di certo mancate, Nicola e i suoi uomini sono letteralmente impazziti dopo il calcio di rigore ed il doppio cartellino rosso per Mina e Adopo. Il primo episodio molto dubbio risale però al primo tempo ed è ai danni dei biancocelesti, quando al 28° Yerry Mina atterra Isaksen involato in porta.

Questa l’analisi di alcuni quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT – «Mina aveva rischiato già nel primo tempo: entrata in scivolata su Isaksen lanciato a rete, non lo tocca e questo (e la presenza di un compagno) lo salva: solo giallo».

IL MESSAGGERO – «Nel primo tempo è tenero sul fallo di Mina che impedisce a Isaksen di andare in porta».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Il primo giallo di Mina poteva essere rosso per chiara occasione da gol di Isaksen. Il secondo forse eccessivo»