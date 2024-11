Lazio Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. I dettagli

Lazio Cagliari, ecco dove sarà trasmessa la partita dei biancocelesti. I dettagli

Lazio–Cagliari si gioca alle ore 20.45 di lunedì 4 novembre per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky e su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio e Sky Calcio 251. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati Sky su Sky Go e su NOW TV.