Lazio, buone notizie su Romagnoli. Riuscirà ad esserci per quella partita? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, sospiro di sollievo per Romagnoli: nessuna lesione ma resta in dubbio per l’Inter

La Lazio può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo la grande paura durante la sfida contro il Cagliari, quando Alessio Romagnoli era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema muscolare, gli esami hanno escluso qualsiasi lesione. Una notizia che tranquillizza l’ambiente biancoceleste, anche se il difensore resta in dubbio per la prossima sfida di campionato contro l’Inter.

Durante il primo tempo della gara all’Olimpico, Romagnoli aveva avvertito un fastidio al flessore, chiedendo il cambio per evitare complicazioni. Lo staff medico della Lazio ha immediatamente sottoposto il giocatore ad accertamenti, che hanno confermato l’assenza di lesioni muscolari ma evidenziato un indurimento che suggerisce prudenza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri non intende correre rischi inutili. Il tecnico della Lazio sa quanto Romagnoli sia un punto di riferimento della difesa biancoceleste e preferisce non forzare i tempi di recupero. Dopo aver già dovuto rinunciare al centrale nelle prime due giornate di campionato per squalifica, Sarri vuole evitare di perderlo nuovamente in un momento così delicato della stagione.

Nei prossimi giorni, Romagnoli verrà sottoposto a nuovi test per valutare l’evoluzione del problema e capire se potrà essere convocato per la trasferta di San Siro. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dalle risposte fisiche in allenamento. In caso di forfait, la Lazio si affiderà a Oliver Provstgaard, che ha già dimostrato di essere un’alternativa affidabile.

Il giovane difensore danese ha sostituito Romagnoli nelle prime due giornate di Serie A, offrendo prestazioni convincenti e dimostrando personalità. Se dovesse scendere in campo contro l’Inter, la sfida rappresenterebbe per lui un banco di prova importante, utile per consolidare la fiducia di Sarri e dei tifosi.

Per la Lazio, che sta cercando continuità di risultati in campionato e in Champions League, la condizione fisica dei suoi leader difensivi resta fondamentale. Lo staff tecnico sta gestendo la situazione con la massima attenzione, consapevole che la tenuta difensiva è uno degli aspetti chiave per ritrovare solidità e risultati.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la Lazio spera di poter contare presto su Romagnoli, pedina imprescindibile nello scacchiere di Sarri e simbolo di una squadra che vuole tornare protagonista su tutti i fronti.

