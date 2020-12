Lazio Bruges, la carica del club: «Mai smettere di sognare» – VIDEO

Attraverso i propri profili social la Lazio ha voluto caricare l’ambiente biancoceleste con un video a poche ore dal match contro il Bruges

Un punto per la storia. Un punto per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Tra qualche ora la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per guadagnarsi gli ottavi di finale e centrare il primo obiettivo della stagione.

Intanto, sul profilo Twitter del club è stato pubblicato un emozionante tributo al percorso della Lazio in Champions, racchiuso in una frase: «Mai smettere di sognare».