DAZN elogia la vittoria della Lazio: «Sì, è SarriBall»

Cresce la Lazio di Sarri e cambiano anche i risultati in campionato: la vittoria di ieri contro il Bologna è stata elogiata da DAZN

La Lazio diverte e si diverte. La sconfitta di San Siro non ha lasciato strascichi sulla squadra che, anzi, si è imposta sul Bologna per 3-0. 90 minuti che hanno soddisfatto anche Sarri: il mister sta riuscendo, seppure con qualche cambiamento, ad imprimere la sua filosofia sui ragazzi garantendo lo spettacolo in campo.

DAZN, all’indomani del match, ha elogiato la vittoria sui propri canali social: «Sì, è SarriBall».