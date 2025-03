Lazio, contro Bologna a caccia di dato che manca da 20 anni

La Lazio domenica affronterà il Bologna allo stadio Dall’Ara, con la squadra di Baroni che deve riscattare il passo falso avvenuto contro l’Udinese

Dopo aver pareggiato l’ultima sfida casalinga di campionato contro l’Udinese, la Lazio di Baroni necessita di una vittoria nel prossimo impegno contro il Bologna.

Lazio che, in caso di vittoria centrerebbe anche un dato che manca dalla stagione 2004-2005. Dopo la vittoria dell’andata per 3-0 infatti, i biancocelesti potrebbero vincere entrambe le sfide in Serie A contro i rossoblù per la prima volta dopo 20 anni.