Lazio Bologna, Italiano perde un titolare: il comunicato

Lazio Bologna è in programma il prossimo 24 novembre: i rossoblù perdono un calciatore per infortunio. Sarà assente

Arrivano notizie negative per Vincenzo Italiano in vista di Lazio–Bologna, gara in programma domenica 24 novembre e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il tecnico perde Ndoye, lo svizzero è uscito anzitempo nel match contro la Roma dopo aver sbattuto contro il palo nel tentativo di chiudere a rete. I felsinei perdono quello che può essere considerato uno della rosa.

IL COMUNICATO DEL BOLOGNA – «Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Dan Ndoye hanno evidenziato un esteso ematoma alla gamba sinistra senza ulteriori lesioni. La ferita è stata suturata nella serata di ieri al rientro a Bologna. Il giocatore osserverà ora alcuni giorni di riposo assoluto, al termine dei quali inizierà il percorso terapeutico necessario. Tempi di recupero previsti tre settimane circa».