Lazio Bologna, ecco dove sarà trasmessa la partita di campionato dei biancocelesti. I dettagli

La Lazio affronterà all’Olimpico il Bologna, la gara è in programma domenica 24 novembre alle 20:45.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in in streaming live e on demand tramite app .