Lazio, dal Bologna all’Atalanta: un mese di fuoco

Lazio, c’è un calendario di fuoco. Nove gare da qui a fine 2024 prima di lasciare spazio al derby del 5 gennaio 2025

Calendario di fuoco per la Lazio una volta rientrati dalla pausa per la Nazionale. La squadra di mister Baroni, tra Serie A ed Europa League, avrà 9 partite da disputare in 37 giorni fino alla fine del 2024. Per poi aprire il 2025 con il derby contro la Roma.

Queste le sfide che attendono i biancocelesti, un programma ricco di big match: