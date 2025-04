Lazio, eliminare questa sera il Bodo ti farebbe anche più ricca: ecco quanto ha ottenuto fin ora il club di montepremi Uefa

Lazio, la vittoria contro i norvegesi vale doppio per le aquile perchè se qualora riuscissero a rimontare alzerebbero anche la cifra Uefa

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, stasera la Lazio può tornare in campo per ribaltare a tutti i costi il match contro il Bodo Glimt che vale doppio, anche in ottica premi Uefa.

A spiegarlo nel dettaglio è il Corriere dello Sport scrivendo che in caso di vittoria il club biancoceleste incasserebbe ben 4.2 milioni di euro, visto che anche in Europa League la ricompensa è abbastanza sostanziosa come in Champions.

Finora, le aquile hanno già incassato circa 14,7 milioni dal campo e circa 9 milioni dai diritti commerciali, per un totale tra i 23 e i 24 milioni. I 4.2 milioni consentirebbero a Lotito e al club di raggiungere ben 27 milioni