Lazio, contro il Bodo occhio alla squalifica: ecco chi rischia di saltare l’eventuale semifinale di Europa League

Lazio, a pochi giorni dal match interno fondamentale contro il Bodo per rimanere ancora in corsa in Europa League ecco chi rischia

Archiviata l’amarezza per il pari interno contro la Roma, per la Lazio non c’è un attimo di pausa visto che giovedì i biancocelesti torneranno di nuovo in campo. La squadra di Baroni deve rimontare i 2 gol in Norvegia subiti ma deve fare attenzione ad un altro avversario in più ossia i diffidati.

Nella lista ci sono ben quattro calciatori, ma ad eccezione di Patric che ha concluso per infortunio la sua stagione, Romagnoli Zaccagni e Vecino devono fare molta attenzione se vogliono giocare il turno successivo della competizione.