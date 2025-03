Lazio Bodo Glimt, comunicato per la sfida di Europa League

Lazio Bodo Glimt, il comunicato della società capitolina in vista della partita contro i norvegesi valida per la UEFA Europa League

Lazio Bodo Glimt sarà il prossimo turno che la squadra di Baroni dovrà affrontare nel percorso che porterà alla finale di UEFA Europa League al San Mamés di Bilbao. Ion vista di questa sfida contro i norvegesi il Club ha voluto chiamare all’adunata i propri tifosi per poter assorbire la maggior parte dei supporters per questo doppio incontro europeo. I dettagli:

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara dei Quarti di Finale di UEFA Europa League Lazio-Bodø/Glimt, in programma giovedì 17 aprile alle ore 21:00. Fase 1: prelazione riservata a tutti gli abbonati Classic e Global della stagione 2024-25 sul proprio posto fino alle ore 23:59 di giovedì 27 marzo. Per i possessori della Lazio Card Millenovecento, inserire il codice della tessera che inizia per 032… Per i possessori della Eagle Card, inserire il codice della tessera che inizia per EAG. Limite di vendita: un solo biglietto ad abbonato. Fase 2: vendita libera dalle ore 12:00 di venerdì 28 marzo. Limite di vendita fino a 4 biglietti a transazione. Sarà possibile acquistare i biglietti presso: ON-LINE tramite il circuito Vivaticket. Punti vendita Vivaticket Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900. Tutti coloro che sono in possesso della Fidelity Card Millenovecento o Eagle, potranno richiedere al momento dell’acquisto anche online che il titolo d’ingresso venga caricato elettronicamente sulla stessa.».