Lazio, il dato sui biglietti venduti per il Bodo Glimt

Lazio, a pochi giorni dalla gara interna di Europa League i tifosi rispondono presenti ed ecco quanti tagliandi sono stati venduti

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, lunedì sera la Lazio torna in campo per la sfida interna di campionato contro il Torino, fondamentale per la corsa Champions. Dopo la partita con i granata i biancocelesti giocheranno contro il Bodo Glimt.

In vista della gara contro i norvegesi all’Olimpico del 17 Aprile, la Lazio ha avviato la vendita dei tagliandi e stando ai dati raccolti relativi alla vendita dei biglietti, contro gli scandinavi saranno presenti ben 11.000 tifosi. I numeri vista ancora l’ampia distanza dalla partita europea, continueranno certamente a crescere