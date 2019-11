Lazio, Bicocchi: «Per i 120 anni ci sarà un evento a Piazza della Libertà»

Lazio, il responsabile comunicazione della Polisportiva Giorgio Bicocchi parla dell’anniversario a lazialionair.it

Il 9 gennaio 2020 saranno il compleanno della polisportiva più grande d’Europa: la S.S. Lazio compierà i suoi 120 anni di attività. Come riporta lazialionair.it, il responsabile della comunicazione Giorgio Bicocchi parla delle iniziative che ci saranno a Piazza della Libertà, dove tutto è iniziato. Ecco le sue parole:

«Saranno collocati una decina di leggii in Piazza della Libertà da parte della Lazio Atletica Leggera. Ognuno di essi ripercorrerà a tappe la storia della Lazio, chiunque potrà fermarsi a leggere. Saranno posti nella zona della piazza e in quelle limitrofe, e in più è previsto anche un ricevimento al salone d’onore del Coni. Così come si sta lavorando per un ricevimento con il Santo Padre e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare al meglio un anniversario così importante.»

