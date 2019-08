Lazio, Berisha: «Buoni 45 minuti oggi, felice di essere tornato in campo!» – FOTO

A qualche ora dall’amichevole della Lazio contro l’Al Shabab, Valor Berisha ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram

Valon Berisha, dopo un lungo stop che ne ha compromesso il rendimento durante la scorsa stagione, è finalmente tornato in gruppo e, assente nel ritiro di Auronzo, è stato aggregato alla squadra per quello di Marienfeld. Questa mattina ha giocato un tempo nell’amichevole contro l’Al Shabab. Dopo qualche ora, l’ex Salisburgo ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: «Buoni quarantacinque minuti oggi. Felice e benedetto di essere di nuovo in campo a godere di quello che amo fare».