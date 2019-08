Lazio-Al Shabab 5-1, pagelle e tabellino

Diretta Lazio-Al Shabab, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si è concluso con un’altra vittoria il test della Lazio contro l’Al Shabab. Buone indicazioni da Anderson e Adekanye, che hanno fatto vedere un buon calcio. Ancora un po’ ritardo di condizione la difesa, ma è ancora presto per fare drammi.

Lazio-Al Shabab: il tabellino del match

Marcatori: 7′ Caicedo; 20′ Jony; 31′ Seba (A); 41′ Correa; 57′ Immobile, 72′ Adekanye.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 6 (dal 70′ Alia 6); Vavro 5 (dal 45′ Lazzari 6), Acerbi 5.5, Bastos 6 (dal 45′ Radu 6); Patric 6, Parolo 6 (dal 45′ Milinkovic 6), Cataldi 6 (dal 45′ Lucas Leiva 6), Luis Alberto 6 (dal 45′ Berisha 6), Jony 6 (dal 45′ Adekanye 6.5); Correa 6.5 (dal 45′ Anderson 6.5), Caicedo 6 (dal 45′ Immobile 6.5). All.: Simone Inzaghi.

AL SHABAB FC (4-3-3): Abdullah Al-Oaisher (45′ Awajii); Hassan Muath (45′ Bagaawai), Salem (45′ Gaman), Shrahilli, Al Shamek; Abdulmajeed (dal 55′ Walid), Nasser (dal 55′ Malik), Al Shamary; Danilo Asprilla, Hamddan, Seba. A disp.: Turki, Trawilly, Hamdane, Rakan. All.: Jorge Almiron.

Arbitro: René Gimmler

Assistenti: Feldmann-Brechmann

Lazio-Al Shabab: diretta live

SECONDO TEMPO

90′ La partita finisce così. 5-1 per la Lazio, ottimo test per i biancocelesti.

80′ Ancora Immobile alla conclusione. Tiro respinto in angolo dall’estremo difensore.

77′ Cataldi ha cercato la sua gioia personale. Bravo il portiere Awajii ad evitare il sesto gol della squadra capitolina.

72′ Quinta marcatura per la Lazio. Azione confusa sul limite della linea di fondo all’interno dell’area saudita, decisivo il colpo di testa di Adekanye. L’ultimo tocco di Immobile non è da considerare, la palla era già in rete.

68’Milinkovic-Savic è costretto a lasciare il campo per un dolore all’adduttore della coscia destra. Si tratta di un problema muscolare. Rientra in campo Cataldi

57′ Stavolta è tutto regolare! Immobile timbra il tabellino e torna al gol. L’attaccante biancoceleste ha beffato la difesa con un’imbucata centrale, precisione magistrale poi con il sinistro che batte il portiere.

49′ Il risultato rimane sul 3-1. Il gol di Ciro Immobile viene annullato dall’arbitro per posizione di fuorigioco dell’attaccante.

45′ Inizia la seconda frazione di gioco di Lazio-Al Shabab.

45′ Diversi cambi per Inzaghi al rientro dagli spogliatoi. Questa la formazione biancoceleste del secondo tempo: Guerrieri; Patric, Radu, Acerbi; Lazzari, Anderson, Leiva, Milinkovic, Berisha; Adekanye, Immobile.

SINTESI PRIMO TEMPO – La prima frazione di gioco di Lazio-Al Shabab termina 3-1. A mettere la propria firma sul tabellino Caicedo al 7′, Jony al 20′ e Correa al 41′. L’unica rete degli avversari arriva dai piedi di Seba, ma l’azione che porta alla marcatura è viziata da un evidente fallo subito da Francesco Acerbi. Una gara che, nonostante sia amichevole, è intervallata da duri interventi dei giocatori dell’Al Shabab, prima Danilo su Correa, poi Nasser su Cataldi.

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco del match!

43′ Buon tiro di destro di Hassan Muath. Bravo Guerrieri nello stoppare il pallone e metterlo in calcio d’angolo.

42′ Cataldi pressa alto, strappa il pallone agli avversari e tenta la conclusione in porta. La palla si perde al lato del palo.

41′ El Tucu Correa sigla il terzo gol per la Lazio, e si prende gli applausi dei compagni. L’argentino supera Al Oaisher con un’incredibile sicurezza, e consegna la palla in rete.

38′ Gran palla di Luis Alberto su Caicedo, che può tirare in porta ma, al contrario, serve Correa. Interviene provvidenzialmente Hassan Muath.

35′ Tackle duro di Cataldi nei confronti di un avversario. Sugli sviluppi dell’azione, Caicedo sigla un gol, che viene prontamente annullato dall’arbitro per posizione di fuorigioco.

33′ Altro brutto colpo di Nasser, questa volta su Cataldi. Il centrocampista si arrabbia, Acerbi si lamenta con l’arbitro.

31′ L’Al Shabab riduce le distanze con Seba, nonostante Acerbi si lamenti con l’arbitro per un fallo di Hamddan subito da lui.

30′ Palla lunga di Vavro per Correa, ma l’argentino non riesce ad arpionarla. Intanto, iniziano il riscaldamento alcuni giocatori biancocelesti, tra cui Immobile, Anderson e Lazzari.

28′ Intervento duro di Bastos duro su Hamddan, e calcio di punizione in favore dell’Al Shabab.

20′ Palla dentro di Correa per Parolo, esce bene Al-Oaisher.

19′ Jony raddoppia e porta a due le marcature della Lazio! Correa, al centro dell’area, serve con rapidità con un tacco di punta il compagno spagnolo, bravo a metterla dentro col piatto sinistro.

14′ Calcio di punizione per la Lazio, Luis Alberto sul punto di battuta. Lo spagnolo cerca di tirare direttamente in porta con una traiettoria d’effetto, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

13′ La Lazio mantiene il pallino del gioco in questa prima frazione di gioco. Scaramuccia in campo tra Correa ed il colombiano Danilo, autore di un brutto fallo nei confronti dell’argentino.

11′ Scambio rapido tra Luis Alberto, Parolo e Correa. Blocca tutto il portiere dell’Al Shabab.

7′ Arriva il primo gol del match. Implacabile Felipe Caicedo, che sfrutta nel miglior modo possibile la ‘scodellata’ di Danilo Cataldi e consegna la palla in porta.

1′ Partiti! Inizia Lazio-Al Shabab

Lazio-Al Shabab: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Alia, Radu, Berisha, Andrè Anderson, Milinkovic, Leiva, Immobile, Adekanye All.: Simone Inzaghi.

AL SHABAB FC (4-3-3): Abdullah; Hassan Muath, Salem, Shrahilli, Al Shamek; Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo, Hamddan, Seba. A disp.: Marwan, Awajii, Bagaawai, Gaman, Malik, Walid, Turki, Trawilly, Hamdane, Rakan. All.: Jorge Almiron.

Lazio-Al Shabab: dove vederla in TV o Streaming

L’ottava amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Al Shabab sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).