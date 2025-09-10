Lazio, Belahyane pronto ad una nuova maglia da titolare. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, Belahyane si candida: Sarri lo studia da mezzala, possibile chance col Sassuolo

In casa Lazio, un nome nuovo sta cominciando a catturare l’attenzione dello staff tecnico e dei tifosi: Reda Belahyane. Il giovane centrocampista marocchino classe 2004, arrivato durante la sessione estiva di calciomercato, ha sorpreso tutti con il suo ingresso in campo contro il Verona, coronato da un assist preciso per il gol del definitivo 4-0 firmato da Boulaye Dia. Un primo segnale forte per un giocatore che sta crescendo giorno dopo giorno sotto la guida di Maurizio Sarri.

Lazio, Belahyane convince Sarri: ora è mezzala

Da inizio stagione, la Lazio ha lavorato con pazienza sull’inserimento di Belahyane, che sta vivendo una vera e propria evoluzione tattica. L’ex regista, infatti, è stato spostato da Sarri nel ruolo di mezzala sinistra, con l’obiettivo di sfruttare al meglio la sua visione di gioco e la capacità di inserirsi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’allenatore è rimasto colpito soprattutto dall’impegno del ragazzo durante la sosta per le nazionali: mentre molti compagni erano via, Belahyane è rimasto a Formello, sfruttando l’occasione per allenarsi in modo mirato e approfondire i movimenti richiesti nel nuovo ruolo.

Il suo adattamento è stato rapido, e il feeling con il gioco della squadra sembra in continuo miglioramento. Belahyane ha mostrato maturità e disciplina, due caratteristiche che Sarri apprezza particolarmente nei suoi centrocampisti.

Lazio, emergenza a centrocampo: Belahyane titolare col Sassuolo?

In vista della sfida tra Lazio e Sassuolo, valida per la terza giornata di campionato, le condizioni del centrocampo biancoceleste aprono a un possibile impiego dal primo minuto di Belahyane. Con Dele-Bashiru impegnato con la nazionale nigeriana e Vecino appena rientrato in gruppo dopo alcuni problemi fisici, le scelte di Sarri potrebbero ricadere proprio sul giovane talento marocchino.

Un’eventuale titolarità rappresenterebbe un’occasione importante per Belahyane, ma anche una dimostrazione concreta della fiducia che la Lazio ripone nei giovani talenti. Se confermerà quanto di buono fatto vedere contro il Verona, il centrocampista potrebbe ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nella rosa biancoceleste.