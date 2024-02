Luis Alberto a LSC: «Stasera serve una Lazio coraggiosa, dobbiamo fare la gara perfetta» Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervistato nel pre gara di Lazio Bayern Monaco, Luis Alberto, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Serve una Lazio che ha coraggio, personalità e con tanto sacrificio. Un po’ con tutto per vincere in Champions e giocare una partita perfetta. Io vengo da tre partite di fila in cui sono sceso in campo, mi sento bene. Penso di stare bene sia fisicamente che mentalmente. Contro il Bayern è una partita difficile, a noi serve fiducia. Dobbiamo stare in campo con personalità e crederci, vediamo quando finisce la partita quale sarà il risultato»