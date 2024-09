Lazio, Baroni torna ai TITOLARI: la possibile FORMAZIONE di Torino

Lazio, Baroni pronto ad affidarsi ai titolari. Dopo il turnover massiccio in Europa League tornano tutti domenica contro il Torino

Baroni in Europa League ha cambiato tanti elementi, ottenendo buone risposte anche dalle cosiddette secondo linee. Per il match di Torino in programma domenica, la Lazio potrebbe tornare in campo con i suoi titolari.

In difesa la coppia Romagnoli-Gila (da valutare le condizioni di Patric), Lazzari e Tavares sulle fasce. A centrocampo torna Guendouzi al fianco di Rovella, sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos. L’argentino ha riassaggiato il campo nella parte finale del match con la Dinamo Kiev.