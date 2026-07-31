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Ivanovic è più di una suggestione per la Lazio, il Betis accelera e prova il sorpasso: biancocelesti in ritardo sulla formula
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La corsa della Lazio a Franjo Ivanovic si complica, e non di poco. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dal Portogallo arrivano segnali di una forte accelerazione da parte del Betis, deciso a portare in Spagna l’attaccante croato classe 2003 attualmente al Benfica.
Il club andaluso avrebbe guadagnato una posizione di netto vantaggio grazie a due elementi considerati determinanti: la possibilità di disputare la Champions League e la disponibilità ad acquistare direttamente il cartellino. Una proposta che risponde maggiormente alle richieste del Benfica, mentre la Lazio continua a lavorare soprattutto sulla formula del prestito.
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La formula favorisce il Betis
Il principale ostacolo per il club biancoceleste riguarda proprio la struttura dell’operazione. Claudio Lotito e Angelo Fabiani vorrebbero evitare un investimento immediato troppo pesante, puntando su un trasferimento temporaneo che consenta di rinviare l’eventuale acquisto definitivo.
Il Benfica, però, preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Il Betis avrebbe già manifestato la volontà di procedere in questa direzione, mettendo sul tavolo condizioni più vicine alle esigenze della società portoghese. La differenza tra le due formule potrebbe risultare decisiva, soprattutto se gli andalusi dovessero trasformare il proprio interesse in una proposta concreta.
Ivanovic, il rischio dell’ennesima pista destinata a sfumare
La dirigenza capitolina teme che anche il nome di Ivanovic possa trasformarsi in un nuovo vicolo cieco. Diversi profili seguiti per rinforzare la rosa sembrano infatti avvicinarsi ad altre destinazioni, costringendo la Lazio a rivedere continuamente le proprie priorità.
Prima ancora di affrontare il discorso relativo all’ingaggio del centravanti, attualmente pari a circa 2,2 milioni di euro a stagione, il club deve convincere il Benfica e recuperare terreno sul Betis. Il tempo rischia però di giocare a favore degli spagnoli.
Ivanovic è l’obiettivo per la Lazio, Gimenez resta il sogno
Il grande obiettivo per l’attacco continua a essere Santiago Gimenez, ma ogni possibile sviluppo dipenderà dalle decisioni del Milan. L’operazione resta complessa e difficilmente potrà sbloccarsi in tempi brevi.
Nel frattempo, la dirigenza biancoceleste segue con attenzione anche Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti, considerati possibili alternative per completare il reparto avanzato. Ivanovic rimane nella lista, ma il vantaggio del Betis obbliga la Lazio a una risposta immediata.
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