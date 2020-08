Auronzo di Cadore, le info e i costi per partite ed allenamenti

Il Messaggero riporta e spiega le modalità di accesso agli allenamenti e alle partite durante il ritiro di Auronzo di Cadore.

Auronzo di Cadore si prepara all’arrivo della Lazio per un ritiro sicuro e nel pieno rispettoso dei protocolli Covid-19. Domani è prevista la partenza da Formello. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. È stato ufficializzato il programma per il ritiro: la Lazio resterà fino al 4 settembre ad Auronzo. Il Comune ha diffuso le modalità di accesso allo stadio Zandegiacomo («capienza massima 417 persone»): «Le manifestazioni sportive sono a porte aperte e contingentate», come previsto dalle prescrizioni normative, «con assegnazione dei posti a sedere (con una distanza tra loro di un metro) e a pagamento. Non sono ammesse persone in piedi».

Sarà obbligatorio indossare la mascherina. Ci si potrà prenotare al massimo per due partite e per cinque sedute di allenamento. Per i test con l’Auronzo, Top 11 del Cadore e San Giorgio il costo dei biglietti varia dai 10 ai 15euro. Da 15 a 20euro per i match con Padova e Vicenza. «Per ogni allenamento c’è un costo di 2 euro – spiega Marco Canigiani del marketing biancoceleste-. Sarà vietato incontrare i giocatori, non verrà allestito il consueto villaggio, niente foto e autografi».