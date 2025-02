Lazio, gli auguri a Milinkovic-Savic: il post social

Condividi via email

La Lazio ha postato un messaggio sui suoi account social per celebrare il 30° compleanno dell’ex centrocampista Milinkovic-Savic

Quella di oggi è una giornata dal sapore particolare per tutto il popolo biancoceleste, che in questi anni non ha mai dimenticato uno dei giocatori più significativi degli ultimi 20 anni nella storia della Lazio.

Il riferimento va a Milinkovic-Savic, che oggi festeggia il suo 30° compleanno. La Lazio ha voluto celebrare questo giorno pubblicando un messaggio di auguri attraverso i suoi account social, che recita così: «Have a great birthday, Sergente»