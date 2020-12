Lazio, si pensa anche ad Augello per la corsia di sinistra

Alla Lazio piace anche Augello. Il giovane, sorpresa della Sampdoria, è apprezzato anche da Inzaghi: la situazione

Mentre la Lazio aspetta Lulic, la società cerca rinforzi per l’out di sinistra. Il capitano potrebbe puntare il Bayern Monaco, ma ad Inzaghi servono garanzie e – nonostante Tare abbia assicurato che sul mercato di gennaio non si sarebbe mosso – un colpo in entrata pare necessario.

Alla lista degli attenzionati si aggiunge anche Augello. Come riportato da Il Messaggero, il 26enne – prelevato in estate dallo Spezia – è diventato il pupillo di Ranieri che lo ha rilanciato. Il ragazzo ha i giusti tempi di inserimento, buona tecnica e piace al tecnico biancoceleste, difficilmente però il mister blucerchiato lo lascerà partire.