Lazio, Luis Suarez e Luis Alberto: atteso l’agente a Roma

Luis Alberto e Luis Suarez, stesso nome e stesso agente. Miguel Alfaro è atteso dalla Lazio per chiarire la posizione dei due assistiti

La Lazio lavora per il futuro e lo fa confermando i suoi big ed innestando la squadra con qualche giovane promessa. Per questo vuole trattenere ancora Luis Alberto e scommettere su Luis Suarez. I due giocatori, oltre a condividere il nome, hanno anche lo stesso agente: Miguel Alfaro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’uomo è atteso dalla società per definire il rinnovo del Mago (fino al 2025 a 3 milioni a stagione, più bonus) e parlare del giocatore del Watford, per il quale la Lazio non ha intenzione di fare un’offerta superiore ai 15/18 milioni.