Lazio attenta, il Twente con le italiane è sempre stato ostico: i precedenti

Lazio attenta, a pochi giorni dalla delicata trasferta olandese ecco tutti i numeri degli avversari europei contro i club italiani

Archiviata e metabolizzata la brutta sconfitta con la Juventus in campionato, per la Lazio giovedì arriva già il momento di gettarsi sulla sfida che l’attende in Europa League contro il Twente. Per gli olandesi non sarà il primo incrocio contro squadre italiane, visto che nella loro storia hanno già affrontato Juventus, Inter e nel 2022 la Fiorentina in Conference ed il bilancio è il seguente: 2 vittorie 2 pareggi e 4 sconfitte, e le sconfitte in questione sono proprio contro la formazione viola