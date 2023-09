Lazio-Atletico Madrid, dove vedere il match in Tv e streaming. Ecco dove sarà trasmessa la gara di Champions League

I tifosi della Lazio potranno vedere l’esordio della squadra di Sarri in Champions League contro l’Atletico Madrid in programma martedì 19 settembre su Canale 5.

La rete Mediaset, infatti, trasmetterà in esclusiva in chiaro la migliore partita del martedì e per l’occasione la scelta è ricaduta sulla gara dei biancocelesti. L’altra emittente su cui è possibile vedere il match è Sky Sport.