Lazio Atalanta, prosegue la vendita dei tagliandi: disponibilità in quei settori. La situazione a due giorni dal match

Lazio Atalanta si avvicina e prosegue la vendita dei tagliandi per la sfida che chiuderà il 2024. La situazione posti a due giorni dalla sfida

Il 28 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio–Atalanta, gara valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Prosegue la vendita dei tagliandi che saranno acquistabili fino al fischio d’inizio del match. Saranno presenti probabilmente oltre 45mila laziali.

Al momento sono esauriti Curva Nord, Distinti Nord, Tevere Parterre e Tevere lato Nord. Restano circa 1500 posti in Tevere Top, meno di 300 in Tevere lato Sud. Mentre nei Distinti Sud Est ci sono quasi 500 posti, circa 2500 invece in Curva Maestrelli. Ampia disponibilità in Tribuna Monte Mario.