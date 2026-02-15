Lazio Atalanta, Tavares non incide sulla fascia! I dettagli

Lazio Atalanta, il terzino portoghese non ha inciso nel match dello stadio Olimpico per 0-2 ieri sera. I dettagli

Il cammino della Lazio verso le posizioni di vertice subisce una brusca battuta d’arresto. La sfida dell’Olimpico contro l‘Atalanta si trasforma in un passaggio a vuoto pesante per la classifica, lasciando l’amaro in bocca a una squadra che, pur avendo espresso a tratti un buon calcio, non è riuscita a concretizzare il volume di gioco prodotto. Se il collettivo ha mostrato segnali di vitalità, sono le prestazioni individuali a finire sotto la lente d’ingrandimento, con alcuni protagonisti decisamente sottotono.

Il flop inatteso di Tavares contro l’Atalanta

Il nome che balza agli occhi nelle analisi post-partita è quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, reduce da una serie di prestazioni convincenti che avevano fatto dato segnali incoraggianti dopo i rumors su una cessione nella sessione invernale di calciomercato, è incappato in una serata da dimenticare. Contro la formazione di Palladino, la spinta propulsiva che lo aveva caratterizzato contro Genoa e Juventus è svanita, lasciando spazio a una prova timida e costellata di imprecisioni tattiche.