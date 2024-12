Lazio Atalanta, il confronto sugli scontri diretti: chi ha fatto più punti contro le big?

Lazio Atalanta sarà il penultimo scontro diretto per entrambe le squadre: come sono andate le altre sfide? Il confronto tra la squadra di Baroni e Gasperini

Lazio Atalanta di questa sera è uno scontro di alta classifica che può risultare decisivo sul lungo periodo per le ambizioni Scudetto di entrambe le squadre. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta del penultimo scontro diretto per entrambe le squadre, con i biancocelesti che all’ultima giornata dovranno affrontare la Roma nel derby mentre la Dea affronterà la Juve.

Come sono andate per ora gli scontri al vertice delle due squadre però? La Lazio ha per ora messo insieme 7 punti, grazie alle vittorie contro Bologna e Napoli e il pareggio con il Milan, mentre ha perso contro Fiorentina, Juve e Inter. La squadra di Gasperini per ora ha fatto meglio con una sola sconfitta, sempre contro l’Inter, 4 vittorie – Milan, Fiorentina, Napoli e Roma – e un pareggio con il Bologna.