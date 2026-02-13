Lazio Atalanta, le presunte mosse di mister Sarri in vista di domani! Cosa filtra

News
Sta per scadere il countdown per la sfida tra Lazio e Atalanta, in programma domani 14 febbraio alle 18 all’Olimpico. Una partita decisiva per i biancocelesti, che dovranno fare a meno di Alessio Romagnoli, squalificato per il cartellino giallo rimediato contro la Juventus. Sarà Provstgaard a prendere il suo posto al fianco di Gila al centro della difesa, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.
La difesa biancoceleste: il ritorno di Provstgaard
L’alternativa a Provstgaard sarebbe stato Patric, che ha fatto il suo ritorno domenica scorsa dopo il lungo stop per infortunio. In regia, Danilo Cataldi tornerà titolare, mentre Dele-Bashiru si candida per una conferma dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia. Taylor è ormai un titolare inamovibile come mezzala opposta!
Attacco e ballottaggi in vista di Lazio-Atalanta
Con l’assenza di Pedro, è molto probabile che Noslin prenda una maglia da titolare a sinistra, con Maldini nel ruolo di falso nueve e Isaksen a destra. Il ballottaggio tra Tavares e Pellegrini in difesa si preannuncia fondamentale: il portoghese sembra essere in un buon momento di forma, ma se Sarri dovesse optare per l’alternanza, sarà Tavares a partire dal primo minuto, con Marusic confermato a destra. Provedel sarà, come sempre, il portiere titolare!
