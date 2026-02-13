Lazio Atalanta, le presunte mosse di mister Sarri in vista di domani! Cosa filtra

Lazio Atalanta, sta per scadere il countdown! Ecco le mosse strategiche che potrebbe adottare Maurizio Sarri. Cosa emerge in merito

Sta per scadere il countdown per la sfida tra Lazio e Atalanta, in programma domani 14 febbraio alle 18 all’Olimpico. Una partita decisiva per i biancocelesti, che dovranno fare a meno di Alessio Romagnoli, squalificato per il cartellino giallo rimediato contro la Juventus. Sarà Provstgaard a prendere il suo posto al fianco di Gila al centro della difesa, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

La difesa biancoceleste: il ritorno di Provstgaard

L’alternativa a Provstgaard sarebbe stato Patric, che ha fatto il suo ritorno domenica scorsa dopo il lungo stop per infortunio. In regia, Danilo Cataldi tornerà titolare, mentre Dele-Bashiru si candida per una conferma dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia. Taylor è ormai un titolare inamovibile come mezzala opposta!

Attacco e ballottaggi in vista di Lazio-Atalanta

Con l’assenza di Pedro, è molto probabile che Noslin prenda una maglia da titolare a sinistra, con Maldini nel ruolo di falso nueve e Isaksen a destra. Il ballottaggio tra Tavares e Pellegrini in difesa si preannuncia fondamentale: il portoghese sembra essere in un buon momento di forma, ma se Sarri dovesse optare per l’alternanza, sarà Tavares a partire dal primo minuto, con Marusic confermato a destra. Provedel sarà, come sempre, il portiere titolare!

