Lazio Atalanta, ecco quando si giocherà la partita di Coppa Italia

Lazio Atalanta prima in campionato e poi in Coppa Italia: ora sono ufficiali tutte le informazioni sulla semifinale della squadra di Maurizio Sarri

Lazio e Atalanta si sfideranno nei prossimi giorni nella 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2025 ma non solo! Infatti le squadre di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino si ritroveranno contrapposte anche nel match valido per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. Oggi la Lega Calcio ha reso noto il giorno e l’orario della partita della formazione biancoceleste.

04/03/2026 Mercoledì 21.00 Lazio – Atalanta

