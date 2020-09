Lazio Atalanta, Gasperini: «Abbiamo dominato, non ho dovuto ricordare ai miei dell’anno scorso»

Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Lazio ed Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Lazio:

«Noi cinici? Sì, ma abbiamo creato tanto, potevamo fare anche più gol. Abbiamo tanta consapevolezza e personalità. All’intervallo non ho avuto bisogno di ricordare il precedente dell’anno scorso. Abbiamo dominato più dell’anno scorso, reagito dopo il loro gol.

Il Papu è un “tuttocampista”, giocatori come lui aiutano a portare a casa queste partite. Stiamo crescendo tecnicamente, vedete Hateboer. Scudetto? Siamo migliorati, possiamo farlo ancora. Se recuperiamo Ilicic davanti siamo forti, abbiamo ampliato la rosa. Ho detto tante volte che oggi di scudetto possono parlare Juve, Inter e Napoli, noi giochiamo al massimo. Se me lo chiedi tra 20 giornate posso cambiare risposta».