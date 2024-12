Lazio Atalanta, le condizioni di Retegui verso la sfida dell’Olimpico: le ultime da Bergamo

Lazio Atalanta, l’attaccante italo-argentino si è fermato nel corso del match contro l’Empoli ed è in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico

Mateo Retegui si è fermato per un problema muscolare nel corso del match contro l’Empoli e salterà sicuramente la sfida dell’Olimpico di sabato 28 dicembre contro la Lazio. Assenza pesante, dunque, per l’Atalanta e per Gasperini, che perdono l’attuale capocannoniere della Serie A.

L’attaccante italo-argentino ha, infatti, riportato una lesione di primo grado del retto femorale sinistro.