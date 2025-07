Oddi sulla Lazio: «I tifosi non lasciano mai la squadra. Loro meritano invece una cosa» - Lazio News 24

Condividi via email

Oddi sulla Lazio: «Tifosi da rispettare di più, Sarri e Pedro fondamentali». La situazione attuale

Giancarlo Oddi, storico ex difensore della Lazio e protagonista dello Scudetto del 1974, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento del club biancoceleste. Le sue parole sono un richiamo all’orgoglio laziale, ma anche un invito al rispetto verso una tifoseria che continua a sostenere la squadra con grande passione, nonostante le difficoltà.

«Non avevo dubbi sul tifoso laziale, c’è sempre stato anche nei momenti di grande difficoltà» – ha affermato Oddi – «Il tifoso della Lazio è sempre presente, magari bisognerebbe rispettarlo di più, ma ognuno fa quello che può. Il laziale può anche esplodere o esagerare, ma allo stadio c’è sempre».

Un messaggio chiaro, che sembra indirizzato anche alla dirigenza, in particolare al presidente Lotito, spesso criticato per un rapporto freddo con la tifoseria. Oddi non nomina direttamente Lotito, ma le sue parole sembrano sottolineare la necessità di un maggiore dialogo e attenzione nei confronti del popolo biancoceleste.

L’ex calciatore ha poi parlato della situazione tecnica della squadra, sottolineando l’importanza del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. «La situazione sarebbe stata peggiore laddove non fosse tornato Sarri. Questa è stata una cosa importante» – ha dichiarato – evidenziando il valore della continuità tecnica in un momento di incertezza.

Tra i protagonisti positivi citati da Oddi c’è anche Pedro, il campione spagnolo che ha recentemente parlato di obiettivo Champions League. Su questo tema, Oddi ha commentato: «Magari ha un po’ esagerato a parlare di obiettivo Champions, ma metterla su quel piano è come resettare tutto sperando di fare un buon campionato. Preferisco un’esagerazione in positivo che l’essere dimessi».

Infine, un pensiero sulla rosa attuale e sulle prospettive future della Lazio: «I giocatori hanno il dovere di dare il massimo e sono convinto che questo gruppo possa migliorare quanto fatto nella scorsa stagione».

Il messaggio di Giancarlo Oddi è chiaro: i tifosi meritano più rispetto, Sarri rappresenta una garanzia, e la squadra ha il potenziale per crescere. Resta da vedere se anche Lotito e la società sapranno cogliere questi segnali, costruendo una stagione all’altezza delle ambizioni e dell’attaccamento del popolo biancoceleste.