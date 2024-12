Lazio Atalanta, attenzione ai cartellini: i diffidati della gara contro i nerazzurri

Lazio Atalanta, ecco i biancocelesti a rischio di saltare la super sfida con la Roma in caso di cartellino giallo

Lazio–Atalanta è in programma il 28 dicembre alle 20:45. La squadra di Baroni dovrà prestare particolare attenzione ai cartellini nell’incontro con la Dea, Gila e Isaksen in particolare. Lo spagnolo e il danese sono in diffida e se dovessero rimediare un giallo saranno poi costretti a saltare la super sfida con la Roma.