Lazio, dopo la sosta un altro tour de force: ecco il calendario di ottobre

Dopo la sosta, la Lazio è attesa da un calendario fitto di impegni: ecco tutti gli appuntamenti del mese di ottobre

Due partite separano la Lazio dalla seconda sosta stagionale. Prima il Rennes in casa, poi la trasferta di Bologna. Dopodiché 14 giorni di sosta precederanno la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta, in programma per sabato 19 ottobre alle 15:00.

CICLO – Si torna di nuovo in campo il 24, questa volta in Europa League nell’affascinante trasferta in terra scozzese con il Celtic. Altra trasferta nel weekend, questa volta in Italia sul campo della Fiorentina, domenica 27 alle 20:45. Questo ottobre di fuoco si chiuderà con il turno infrasettimanale tra Lazio e Torino, di martedì 30 alle 21:00. Di seguito il programma completo in grafica: