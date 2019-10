Lazio, cercarsi Immobile versione Europa: i record nel mirino

EUROPA LEAGUE / La Lazio deve assolutamente tornare a vincere col Rennes e spera di trovare un Immobile assetato di record

Ciro Immobile ha ritrovato la tranquillità e adesso punta nuovi record. Ne ha bisogno a tutti i costi la Lazio, che in Europa League arriva da un filotto di cinque sconfitte consecutive. Il bomber campano ha messo il Rennes nel mirino, anche perchè non è riuscito a segnare contro le francesi affrontate in questi anni (Nizza e Marsiglia), vuole sbloccarsi e invertire il trend negativo dei biancocelesti. Nellca classifica reti generale è al settimo posto dei bomber europei laziali, vede ormai Nedved e Rocchi a quota 13. Un obiettivo facilmente raggiungibile per i suoi standard, una speranza per tifosi e compagni.