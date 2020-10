Lazio, ansia per Marusic: si teme un lungo stop

Il montenegrino ieri, insieme a Luiz Felipe, non ha partecipato all’amichevole a Formello.

Nell’amichevole di ieri a Formello, tra la Lazio e la Lazio Primavera, non si sono visti Escalante, Pereira e Luis Alberto. Rientreranno lunedì. Chi mette preoccupazione sono Marusic e Luiz Felipe. Per il montenegrino sei teme uno stop più lungo dei venti giorni previsti, per il brasiliano saranno fondamentali i prossimi giorni. Domani a Formello, inoltre, è previsto un altro giro di tamponi. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.