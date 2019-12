Lazio Udinese, André Anderson esulta dopo l’esordio in Serie A. Ecco le sue parole.

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, André Anderson ha raccontato l’emozione per l’esordio in Serie A con la maglia della Lazio: «Non me l’aspettavo, mi allenavo per questo ma non sapevo quando sarebbe arrivato il mio momento. Mister vuole farmi stare mezzala ma ho voluto dimostrare qualcosa di più. Non per me ma per la squadra».

«I grandi giocatori di questa squadra? Volevo essere qui, in questa società, perché sapevo l’importanza di allenarmi con questi giocatori fortissimi. Esordio? Non ho parole. Vuoi giocare, ma hai un po’ di ansia. Mi sono allenato per questo, ma l’esordio in Serie A ti fa comunque provare questo sentimento particolare. Mando un messaggio a mia moglie. Lei sa quanto abbiamo speso per stare qui oggi. Non so come dire, ma non mi sono mai sentito così. Sono troppo felice».