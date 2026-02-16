Lazio, l’andamento altalenante dei biancocelesti contro le big! Le statistiche

Lazio, la formazione di Maurizio Sarri ha un andamento altalenante contro le big in questa stagione 2025/26 di Serie A. I numeri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il cammino della Lazio in questa stagione sta evidenziando una spaccatura netta e preoccupante. Se contro le “piccole” la squadra di Maurizio Sarri viaggia a ritmi altissimi, il bilancio negli scontri diretti con le big del campionato racconta una realtà fatta di fragilità difensiva e pochi punti conquistati.

La Lazio e il muro delle big

L’analisi della testata romana mette in luce come i biancocelesti fatichino enormemente contro i club della parte sinistra della classifica. I dati parlano chiaro: i capitolini hanno raccolto appena 6 punti in 12 partite contro le dirette concorrenti, frutto dei successi con la Juventus (4 punti tra andata e ritorno) e dei pareggi contro Atalanta e Bologna. Con una media di appena 0,5 punti a partita, il sogno europeo rischia di infrangersi contro la mancanza di cinismo nei grandi appuntamenti.

Difesa colabrodo per la Lazio all’Olimpico

Oltre ai risultati, a preoccupare è la tenuta della retroguardia. Tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, la formazione di Sarri ha subito gol con una frequenza disarmante. Squadre come Atalanta, Fiorentina e Napoli hanno violato la porta laziale per due volte, mentre il sorprendente Como è riuscito addirittura a segnare tre reti. Questa permeabilità difensiva impedisce alla squadra biancoceleste di gestire i vantaggi e di uscire indenne dai momenti di pressione.

Due volti per la Lazio di Sarri

Esiste però un rovescio della medaglia positivo. Se contro le grandi la Lazio arranca, contro le squadre della parte destra della classifica il rendimento è da vertice assoluto: 27 punti in 13 gare. Una media da Champions League che tiene a galla le ambizioni stagionali, ma che sottolinea un paradosso: per fare il salto di qualità definitivo, i biancocelesti devono imparare a graffiare anche quando il livello della sfida si alza.