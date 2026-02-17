Lazio, l’analisi accurata sul reparto arretrato. Tante le reti incassate da gennaio: cosa filtra

Lazio, il punto sul reparto della difesa biancoceleste. Diversi i gol incassati dal mese di gennaio: ecco quanto emerge

La Lazio torna al lavoro a Formello per preparare la delicata trasferta di Cagliari, in programma sabato alle 20.45. Una sfida che arriva in un momento complesso della stagione, con alcuni segnali incoraggianti in fase offensiva, ma anche con numeri difensivi che destano preoccupazione.

Lazio, Maldini falso nove: crescita ma zero gol

Il tecnico Maurizio Sarri sembra intenzionato a insistere su Daniel Maldini nel ruolo di falso nove. Il giovane, figlio d’arte, sta mostrando progressi nei movimenti e nell’interpretazione del ruolo, anche se resta da migliorare l’attacco alla porta e la concretezza sotto rete: finora non ha ancora trovato il gol.

Tra i volti nuovi continua a convincere Kenneth Taylor, centrocampista olandese già perfettamente integrato come mezzala sinistra nel 4-3-3. Ancora ai margini il giovane Przyborek, mentre il centravanti Ratkov è andato vicino alla prima gioia personale colpendo un palo con una girata di testa nell’ultima gara.

Lazio, difesa in calo: i numeri preoccupano

A lanciare l’allarme è La Repubblica, che evidenzia un netto peggioramento nella fase difensiva. Fino al 4 gennaio la Lazio aveva incassato 12 gol in 17 giornate di Serie A; dalla sconfitta contro il Napoli, invece, sono arrivate 13 reti subite in appena 8 partite.

Il dato diventa ancora più critico all’Olimpico, dove nelle ultime cinque gare sono stati concessi in media due gol a partita. Un trend che Sarri dovrà invertire al più presto! A Cagliari servirà una risposta immediata per ritrovare equilibrio e solidità.