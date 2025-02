Lazio, fissata la ripresa degli allenamenti in vista della partita di sabato con il Venezia: le ultime

Lazio, archiviata la partita con i partenopei i biancocelesti tornano subito a lavoro per la trasferta del Penzo: ecco quando riiniziano gli allenamenti

Missione compiuta a metà per la Lazio, la quale aveva bisogno di portarsi a casa i tre punti ma anche fare uno scherzo alla capolista, ma il risultato finale dell’Olimpico consegna ai biancocelesti e a Baroni solo un punto su cui lavorare per il proseguo di questa annata. La prossima avversaria è dal coefficiente comunque insidioso visto che sabato arriva la trasferta del Penzo contro il Venezia. In occasione della sfida con i lagunari, le aquile inizieranno a prepararla lunedì pomeriggio, per arrivare poi a venerdì con la rifinitura prima della partenza per Venezia.

Il tecnico toscano, deve fare i conti con la possibile assenza di Taty Castellanos, uscito dolorante e in lacrime per un fastidio alla coscia sinistra. Sarà valutato nei prossimi giorni per capire l’entità del suo infortunio, difficile pensare a un suo recupero per il Venezia. La Lazio spera di ritrovare a disposizione Patric e Vecino, mentre sicuramente non ci saranno al Penzo ne Hysaj e ne Rovella