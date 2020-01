Adani: «Se la Lazio prende Giroud fossi nell’Inter chiederei Caicedo»

Adani, il giornalista di Sky Sport lancia la provocazione: se la Lazio prende Giroud l’Inter dovrebbe puntare Caicedo

Il calciomercato è agli sgoccioli ma in queste ore che rimangono prima della chiusura ancora molto può succedere. La Lazio sta tentanto il tutto per tutto per portare a Roma Giroud ed è proprio su questo che Lele Adani ha lanciato la provocazione ai microfoni di Sky Sport. Secondo il giornalista nel caso in cui i biancocelesti chiudessero l’operazione l’Inter dovrebbe provare a prendere Caicedo.

«Giroud è un acquisto a cinque stelle, soprattutto per il ruolo che andrebbe a ricoprire che è quello di titolare e rincalzo di lusso. Campione del Mondo senza segnare, campione dell’Europa League facendo il capocannoniere. Lui è sicuramente un giocatore che sa giocare al calcio, al di là dei gol. Fossi nell’Inter, se Giroud va alla Lazio, le chiederei Felipe Caicedo. Ma non lo daranno mai perché vanno a rinforzarsi. È un giocatore che sarebbe perfetto per il gioco di Conte».