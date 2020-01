Calciomercato Lazio, Tare a Londra per chiudere Giroud ma il Chelsea fa resistenza

La Lazio sta cercando di fare di tutto per portare Giroud a Roma: Tare è partito alla volta di Londra per incontrare la dirigenza del Chelsea

La Lazio fa all in e vola a Londra: Tare sta cercando in ogni modo di accontentare mister Inzaghi e portare Olivier Giroud a Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 13.45 – Arrivano notizie negative dall’Inghilterra per quanto riguarda l’affare Giroud. Pare infatti che, al contrario di quanto emerso prima, il calciatore si stia allenando regolarmente e che i Blues abbiano bloccato la cessione non riuscendo in tempi a brevi a trovare il suo sostituto.

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 – Giroud ha saltato l’allenamento odierno con il Chelsea. A riportarlo è Radiosei. Una prassi questa classica per chi come il calciatore è sul mercato. Su di lui rimane forte l’interesse del Tottenham e anche quello dell’Inter da Milano.

Questa mattina il DS biancoceleste è stato avvistato a Fiumicino da Leggo.it, dove prenderà un volo in direzione della capitale britannica per cercare di chiudere al meglio la trattativa con la dirigenza dei Blues. La società ci sta provando seriamente questa volta, grande segnale del fatto che finalmente qualcosa è cambiato.