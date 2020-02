Lazio, Acerbi verso il forfait anche contro il Bologna: la situazione

Lazio, Acerbi non ha ancora recuperato: il difensore con molta probabilità sarà out anche sabato contro il Bologna

Stringe i denti Francesco Acerbi ma nonostante questo il difensore con molta probabilità sarà costretto a dare forfait anche nella gara di sabato contro il Bologna.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il difensore è alle prese con un pre-stiramento al polpaccio che è il motivo per il quale durante il riscaldamento a Genova ha dovuto alzare bandiera bianca. Nei prossimi giorni di sicuro la situazione sarà più chiara e si potrà scongiurare il rischio di uno stiramento. La speranza è che possa recuperare per il match contro l’Atalanta.