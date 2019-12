Lazio, Babbo Natale e il suo aiutante: Acerbi e Parolo in visita in un ospedale VIDEO

Acerbi, vestito da Babbo Natale, e Parolo come suo aiutante: i due in un ospedale per consegnare i regali

Barba bianca e folta, occhiali, vestito rosso e voce inconfondibile. Un inedito Babbo Natale rappresentato da Francesco Acerbi, in visita in un ospedale per portare regali. L’impegno del difensore della Lazio nel sociale non stupisce più, il giocatore è sempre stato in prima linea per portare un sorriso ai più sfortunati. Stavolta, però, è accompagnato da un elfo altrettanto inedito, Marco Parolo, ripreso a sistemare i pacchetti colorati con un cappellino in testa.

I due incarnano perfettamente i valori promossi e ribaditi dal presidente Claudio Lotito in questi due giorni, l’iniziativa infatti è del tutto personale.